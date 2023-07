Biraghi: "Ho già detto che voglio chiudere la carriera alla Fiorentina, la mia idea è in linea con quella della società"

Dal Viola Park, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato ai canali ufficiali della società gigliata del suo rinnovo di contratto al termine della seduta di allenamento:

“Da qualche anno a questa parte ho detto che vorrei chiudere la carriera qua e penso che siamo in linea con la società. Mi hanno dimostrato un’altra volta fiducia dandomi un altro anno in più di contratto: quando mi scadrà avrò 34 anni. Questo è un segno di grande fiducia, sono onorato di essere qua e la cosa bella è che nonostante questo sia per me il settimo anno in viola, ogni giorno è come se fosse il primo”.

"Stiamo lavorando come è giusto che sia perché ci aspetta un anno impegnativo dove vogliamo fare meglio dell’annata precedente e se vogliamo farlo c’è da lavorare, c’è da correre, c’è sudare e da mettere benzina. Trascino tutti ma sono tutti bravi nel gruppo, non c’è nessuno da prendere per le orecchie (ride, ndr.), quindi andiamo bene così”.