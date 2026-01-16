Dopo Baldanzi la Fiorentina monitora un altro giocatore della Roma per una possibile operazione last minute
Sull'edizione romana del La Repubblica si fa il punto su quello che il mercato in uscita della Roma, che riguarda anche la Fiorentina.
Oltre Baldanzi
Sfumato l'affare Baldanzi, che è sempre più vicino al Genoa, c'è un altro giocatore giallorosso che interessa ai viola: Leon Bailey. Arrivato nella capitale in estate è attualmente in prestito dall'Aston Villa.
Ipotesi last minute
L'ala destra sarebbe un'opzione last minute per la Fiorentina, che nel caso ci volesse puntare dovrebbe trattare sia con la Roma che con l'Aston Villa. Una pista comunque non semplice da percorrere.
