Gasperini senza due difensori contro la Fiorentina, ma potrebbe perderne un terzo: il punto in casa Atalanta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con due assenze importanti in difesa contro la Fiorentina. Nel successo contro il Monza erano usciti anzitempo per infortunio Toloi e Holm. Entrambi i difensori non ci saranno per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Attenzione anche alle condizioni di Scalvini, anche lui non al 100% e che difficilmente rientrerà tra i convocati, essendo ancora alle prese con il proprio infortunio. Decisione rinviata a domattina dopo la rifinitura.