Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha espresso i suoi pareri in conferenza stampa dopo la gara vinta per 6-0 contro il Chukariki: “Kayode ha avuto una brutta distorsione alla caviglia, ci auguriamo che riprenda il possibile, abbiamo risparmiato un tempo anche a Parisi. Con Pierozzi era tutto pianificato, l'idea era quella di trovare energie a destra. Lì su quella fascia siamo in emergenza e quindi lavoreremo anche con lui per farlo tornare al massimo della condizione”

Sulla doppietta siglata da Beltran afferma: “Sono contento per lui. Lui e Nzola sono convinto che soffrono per questa situazione, ma per come lavoravano i gol dovevano arrivare. Beltran ha fatto due grandissimi gol, si è svegliato con il piede caldo. Era soltanto questione per tempo, sono contento per lui, per Sottil e per tutti perché ci siamo rifatti dopo l'Empoli. E ora siamo primi in classifica del girone”

Sul girone di Conference League dichiara: "Il girone è apertissimo e dobbiamo cercare di fare ancora punti. Soprattutto con il Genk in casa e quando andremo in casa del Ferencvaros dobbiamo cercare di fare il massimo.

Sulla situazione terzini si esprime così: "Abbiamo dovuto fermare anche Parisi come dicevo, Biraghi mi auguro che possa tornare in gruppo da domani e per Kayode non sia nulla di così grave. Siamo in difficoltà, faremo di necessità virtù ma c'è bisogno di tutti".

E su chi può giocare a destra nelle prossime partite tra i giocatori a disposizione afferma: "Per come caratteristiche Pierozzi è un terzino che ha quelle capacità Comuzzo è adattato e a Martinez Quarta non piace stare lì. Dovremo quindi puntare su Pierozzi. Sono sicuro che tutti si renderanno disponibili all'occorrenza, ma in quel ruolo il dispendio energetico è tanto".