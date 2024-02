Open VAR in tempo "quasi reale": da ora in poi verranno analizzati subito gli episodi arbitrali della giornata appena conclusa

Novità di questa stagione, il format Open VAR in onda su DAZN ha riscosso un grande successo tra il pubblico. Un modo per avvicinare i tifosi al mondo degli arbitri, svelando le conversazioni tra direttore di gara e sala VAR e spiegando nel dettaglio le tantissime situazioni che possono verificarsi sul terreno di gioco.

Un'ulteriore novità

Se finora durante Open VAR si analizzavano le situazioni della giornata precedente, da adesso in poi si andrà a discutere direttamente delle partite appena concluse. La domenica sera, su DAZN, si parlerà quindi della giornata attuale analizzando gli episodi quasi in tempo reale. Lo ha comunicato l'AIA, specificando che si comincerà già da questo turno e quindi dalla puntata di Open VAR in onda domenica sera su DAZN subito dopo Monza-Milan.