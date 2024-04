Più ‘fatto in casa’ di Tommaso Martinelli, nato non solo in terra fiorentina ma direttamente a Bagno a Ripoli, dove ha l'onore di potersi allenare al fianco dei grandi. Eppure Martinelli ad oggi non è né portiere della squadra di Italiano, né tantomeno della Primavera con cui ha giocato appena 3 partite. E' una stagione un po' strana la sua (come quella di Vannucchi), strana almeno come la strategia che ha adottato la Fiorentina, che da vari anni non investe sul ruolo nella convinzione di avere in casa almeno un nuovo Buffon, se non due.

Intanto il classe 2006 è stato scelto come portiere titolare di una ideale top 11 mondiale, dei migliori Under 18 da parte del portale Score90: una formazione il cui tridente recita Tel-Endrick-Yamal, tanto per intendersi. Tutta gente però, anche negli altri ruoli, che al calcio professionistico gli dà ormai del tu. Martinelli invece è tenuto quasi in una campana di vetro e aprirà la prossima stagione con un anno intero praticamente senza minuti. Un modo singolare per puntare sui ‘talenti fatti in casa’.