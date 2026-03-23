Ndour: "Il punto non cambia molto la classifica ma vale tanto per noi. Le parole di Fagioli dimostrano che gruppo siamo"

Che Ndour ha parlato così dopo il pari contro l'Inter a Dazn:

"Il punto non cambia molto la classifica ma fa tanto per noi che però non siamo ancora fuori dalla zona di pericolo. È un passo avanti. Le belle parole di Fagioli nei miei confronti dimostrano il gruppo che siamo, ci vogliamo tutti bene. De Gea nel finale ha fatto una grande parata ma sappiamo che grande portiere è, le qualità che ha le conosciamo tutti".