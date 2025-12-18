La formazione della Fiorentina: Vanoli rivoluziona le fasce, ci sono Kouame e Kouadio dal 1'. In attacco tutto affidato a Dzeko e Piccoli

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto l'undici titolare che alle ore 21.00 affronterà in trasferta il Losanna, in una sfida valida per la sesta giornata del girone unico di Conference League. L'obiettivo dei viola è quello di vincere ancora per assicurarsi il passaggio diretto agli ottavi.

Le scelte ufficiali di Paolo Vanoli

Come già preannunciato dopo la sconfitta di domenica contro il Verona, stasera tra i pali tornerà Martinelli. La difesa, sempre a tre, è composta da Pablo Mari al centro, con Pongracic e Viti ai suoi lati. Sulle fasce ci saranno Koaudio e Kouame, mentre al centro ci sarà una mediana composta da Richardson, Nicolussi Caviglia e Sohm. In attacco tutto affidato alla coppia Piccoli e Dzeko, con quest'ultimo che sarà il capitano di giornata.

Gli undici titolari di Losanna e Fiorentina

Queste le formazioni delle due squadre:

Losanna(4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Kana, Bair. All.: Zeidler

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, P.Marì, Viti ; Kouadio, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouame; Dzeko, Piccoli. All.: Vanoli