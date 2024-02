Alessandro Bocci, noto giornalista e tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della partita contro il Frosinone della Fiorentina di Italiano:

“Tanti i punti persi dalla Fiorentina”

“Alla luce del risultato della Lazio, la Fiorentina non deve commettere un passo falso. I viola hanno perso tantissimi punti e il rischio di non andare in Europa è alto. La squadra di Italiano si è fatta male da sola più volte e non è possibile che regali il primo tempo a tutte le avversarie”.

“Una settimana decisiva”

E ancora: “Il centrocampo sta diventando una zona critica per Italiano. Duncan è in un momentaccio, Lopez non è quello di Sassuolo… Questa settimana (con il recupero di Bologna ndr) ci dirà quale sarà la stagione della Fiorentina”.