Continua la contestazione del tifo viola, nuovi striscioni contro dirigenza e tecnico FOTO FN

Non si ferma la dura contestazione del tifo organizzato verso la squadra e la società viola. Nuovi striscioni sono stati infatti appesi in città dopo la bruttissima sconfitta della Fiorentina contro il Lecce.

Foto: Fiorentinanews.com

Cercasi società

Nel mirino dei tifosi viola c'è soprattutto la dirigenza e la proprietà della squadra viola. “Cercasi…società ACF Fiorentina” recita in maniera piuttosto esplicativo uno striscione apparso nella serata di ieri.

Foto: Fiorentinanews.com

Avanti un altro

Ma non è il solo messaggio indirizzato alla società gigliata: “Uno è andato, avanti un altro” è il messaggio che il tifo manda ai dirigenti viola facendo riferimento alle dimissione del Ds Daniele Pradè, “incoraggiando” anche gli altri a seguire il suo esempio.