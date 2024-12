Bove alla squadra: "Giocate". Una giornata trascorsa al meglio e ora altri accertamenti

La giornata di ieri per Edoardo Bove è stata davvero positiva. Il centrocampista della Fiorentina è apparso fin da subito lucido e cosciente e con tanta voglia di rimettersi in carreggiata fin da subito.

Ha convinto la squadra a giocare

Come detto anche dal dg viola, Alessandro Ferrari, è stato proprio lui a convincere la squadra a giocare contro l'Empoli in Coppa Italia, partita che ci sarà domani sera allo stadio Artemio Franchi.

Altri accertamenti

Nei prossimi giorni, Bove si sottoporrà ad ulteriori accertamenti volti a capire i fattori che hanno determinato il suo malore, se ha riportato danni a livello cerebrale e cardiovascolare (esclusi in un primo momento) e soprattutto se potrà tornare a giocare o meno ed eventualmente in quali tempi: c'è da dire che i protocolli in Italia sono molto rigidi in questo senso, a differenza di altre nazioni.