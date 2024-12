Durante le sue parole fuori dall'ospedale di Careggi, il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha raccontato anche un retroscena sulla visita fatta a Edoardo Bove in mattinata che conferma il buono stato di salute del centrocampista viola e la sua voglia di scherzare, anche in un momento delicato come questo.

“Gli abbiamo detto dell'affetto che c'è intorno a lui in questo momento, anche al di là dei tifosi viola. Lui scherzando ci ha detto: ”Io voglio giocà, voglio giocà… Fatemi uscire di qui, lasciatemi stare". Ma ha capito la situazione".