E finalmente la Fiorentina ha una carta in più a disposizione...

Marco Dell'Olio /
Daniele Rugani

Finalmente a disposizione. Per la prima volta da quando è arrivato alla Fiorentina, Daniele Rugani è utilizzabile dal tecnico viola, Paolo Vanoli

Dalla panchina

Contro il Pisa partirà dalla panchina pronto magari a fare il suo esordio a partita in corso. Dalle prossime settimane invece sarà possibile anche vederlo influire sulle vicende difensive della squadra a pieno ritmo. 

Due mesi 

Rugani viene da un imporante infortunio muscolare riportato durante la partita tra Juventus e Roma andata in scena lo scorso 20 dicembre. In pratica ha avuto bisogno di un paio di mesi prima di rimettersi pienamente in sesto. 

