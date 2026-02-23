E finalmente la Fiorentina ha una carta in più a disposizione...

Finalmente a disposizione. Per la prima volta da quando è arrivato alla Fiorentina, Daniele Rugani è utilizzabile dal tecnico viola, Paolo Vanoli.

Dalla panchina

Contro il Pisa partirà dalla panchina pronto magari a fare il suo esordio a partita in corso. Dalle prossime settimane invece sarà possibile anche vederlo influire sulle vicende difensive della squadra a pieno ritmo.

Due mesi

Rugani viene da un imporante infortunio muscolare riportato durante la partita tra Juventus e Roma andata in scena lo scorso 20 dicembre. In pratica ha avuto bisogno di un paio di mesi prima di rimettersi pienamente in sesto.