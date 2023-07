Ranieri e un rinnovo meritato. Italiano ha il suo ‘gregario’ utile, a patto che le gerarchie rimangano le stesse

Chi l'avrebbe mai detto, dodici mesi fa. Luca Ranieri ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2026. Un traguardo più che meritato, per un ragazzo che durante l'estate scorsa sembrava già essere sull'uscio con le valigie in mano e che, invece, si è fatto trovare pronto qualora ci fosse bisogno di lui. Anche in partite contro avversari alquanto spigolosi, come Lazio e Juventus, ma anche nelle due finali. Senza mai sfigurare.

In Ranieri, Italiano ha scoperto l'utilità di una caratteristica che, almeno nel quartetto di centrali della stagione appena trascorsa, mancava a tutti gli altri. Il numero 16 viola è una garanzia di “vecchia scuola”, sicuramente meno pulito nella gestione della sfera o in compiti di impostazione, ma più deciso e incisivo in situazioni di pericolo. Trovare sicurezza in uno che non si fa problemi a mettere avanti la gamba quando serve ha certamente i suoi vantaggi.

Per un futuro a lungo termine e per mantenere vivi questi buoni pregi, è giusto procedere con le gerarchie a cui la Fiorentina si era abituata. Un ruolo di primissimo piano a Ranieri svantaggerebbe il sistema di gioco di Italiano, nella ricerca di un mancino con capacità di impostazione da affiancare a Milenkovic. Inoltre, il contributo del classe '99 è decisamente maggiore se a partita in corso, in situazioni di prima necessità.