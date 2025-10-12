Kean ha lasciato Tallin zoppicando e nelle prossime ore potrebbe far ritorno a Firenze: la situazione

La Gazzetta dello Sport fa il punto di quelle che sono le condizioni fisiche di Moise Kean dopo la distorsione alla caviglia subita durante il match contro l'Estonia.

La situazione

Come sottolinea il quotidiano, l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale ha lasciato il piccolo stadio di Tallin zoppicando e nelle prossime ore potrebbe far rientro a Firenze. Solo un mezzo miracolo potrebbe renderlo arruolabile per la gara contro Israele di martedì.

E la Fiorentina…

Interessatissima sulla situazione è ovviamente la Fiorentina, con lo staff di Pioli in contatto con quello della Nazionale. Inevitabilmente la sua presenza ad oggi è da considerare in dubbio anche per la sfida tra una settimana contro il Milan.