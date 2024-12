Luce in fondo al tunnel per Gonzalez verso la Fiorentina? Thiago Motta: "Dopo tanto lavoro rientra in gruppo, spero di dargli qualche minuto"

Il calciatore della Juventus ed ex Fiorentina Nico Gonzalez sta passando mesi molto complicati, alle prese con un infortunio decisamente più lungo del previsto. Il rientro, però, sembra più vicino, e l'argentino potrebbe essere disponibile nella sfida del 29 dicembre proprio contro la sua ex squadra.

“Nico rientrato in gruppo, spero di dargli qualche minuto”

Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico bianconero Thiago Motta: “Nico è rientrato in gruppo. Lui è molto contento e anche io, ultimamente ha lavorato tantissimo per mettersi a disposizione. Spero di potergli dare qualche minuto”, in riferimento alla gara di domani della Juventus contro il Venezia.