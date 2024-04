Beltran, un gol (o un trofeo) per gonfiare un altro po' le casse del River Plate. E se la Fiorentina va in Europa League...

Dodici milioni e mezzo per portarlo in Italia la scorsa estate, altri dodici e mezzo circa ‘garantiti' da bonus in via di concretizzazione. I costi di Lucas Beltran non sono stati certo esigui e sono destinati ad aumentare: come riporta il Corriere dello Sport infatti, all'argentino manca una rete (i 10 gol stagionali) per far scattare una prima tranche di bonus.

La parte restante dipende invece dai risultati della Fiorentina: la qualificazione all'Europa League dal campionato o un trofeo, che sia Coppa Italia o Conference League.