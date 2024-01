Il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni, direttore di Italia7, a Radio Bruno si è concentrato su numerosi temi caldi di casa Fiorentina, dallo stadio al calciomercato entrato nelle ore conclusive.

Sulla questione stadio

“Con la Fiorentina che resterà a giocare al Franchi si è messa una pezza finalmente ad una situazione assurda e inaccettabile, come ribadito anche dai tifosi oltre che dalla Fiorentina. Sarebbe diventato un record tenere la squadra lontana da Firenze 2 anni. La possibilità fino a 2 mesi fa non esisteva per i vincoli del PNRR, per fortuna, pur rimanendo le criticità di sempre, è stata trovata una soluzione. Ora mi chiedo, ci sono i soldi? Si iniziano i lavori senza i fondi a disposizione, poi si vedrà…lo stadio ad oggi resta scoperto. Lavori che per me restano sbagliati perchè si va ad incidere su di una struttura meravigliosa. Lo stadio, per come sarà, non contribuirà alla crescita della Fiorentina e del suo indotto, del suo bilancio. Non mi lascerei andare a trionfalismi, succede ciò che normalmente sarebbe dovuto succedere”.

'Mercato? La Fiorentina lavora in modo personale, ha sempre avuto idea di fare qualcosa'

“La Fiorentina ha sempre avuto l’idea di fare qualcosa sul mercato, lavorano in modo molto personale, condivisibile o meno. Intendono pagare i calciatori nel modo giusto, senza soluzioni messe ad arte da intermediari e procuratori. Se si ritiene che un calciatore sia quello giusto e cambiare gli equilibri della squadra, allora Commisso i soldi li tira fuori”.

‘Il nome di Gudmundsson è caldo da tempo per la Fiorentina e Bonaventura…’

“Gudmundsson è cercato da 20 giorni, è l'identikit perfetto, la trattativa va avanti da tempo. Serve ora capire il punto di sintesi dell’affare, da vedere le richieste del Genoa, perchè ad un certo punto si rischia che il prezzo diventi fuori mercato. Il Genoa ha il sostituto, ha preso Vitinha, ha riscattato Malinoskyi e le caselle si stanno incastrando. In questo momento la trattativa è ancora in piedi, vanno sistemate le questioni economiche”.

“Alla Juve Bonaventura non ci va, la Fiorentina non lo cede e sta programmando il suo futuro, come fatto con l'acquisto di Parisi come dopo Biraghi. Prendendo Gudmundsson ora, ci sarebbe già in casa il sostituto di Bonaventura. Con Belotti e Gudmundsson la Fiorentina prenderebbe ciò di cui ha bisogno”.