Garnacho: "L'Aston Villa era ciò che stavo cercando. Posso tornare il giocatore che ero anni fa"

C'è stata per qualche giorno la suggestione Alejandro Garnacho alla Fiorentina. Il direttore sportivo viola Fabio Paratici aveva chiesto informazioni per portare l'argentino -ormai ex Chelsea- a Firenze, ma alla fine il ragazzo è rimasto in Premier League: è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Aston Villa.

Garnacho è dell'Aston Villa

Proprio Garnacho, ai canali ufficiali del club di Birmingham, si è presentato e ha parlato della trattativa: “Stavo proprio cercando questo, un club che fosse disposto a darmi fiducia. L'Aston Villa può aiutarmi a farmi tornare il giocatore che ero anni fa, nelle prime volte al Manchester United”.

“Era quello che stavo cercando”

“Ho visto la squadra giocare in Europa League, vincendola. Partecipare alla Champions è sicuramente importante. Emery? Ci ho già parlato, mi ha dato tanta fiducia”.