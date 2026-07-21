Garnacho verso la cessione, ma la Fiorentina si allontana. Un club di Premier pronto a chiudere

Nelle ultime ore anche il nome di Alejandro Garnacho era stato accostato alla Fiorentina. L'esterno del Manchester United aveva espresso la volontà di cambiare aria e così sarà.

Ancora in Premier

Non sembra però esserci Firenze nel suo destino. A chiudere per lui è pronto l'Aston Villa, che nelle ultime ore ha accelerato per il classe 2004. Proposto un prestito con diritto di riscatto.

Doppia beffa Roma

Il club di Birmingham avrebbe già convinto il ragazzo, desideroso di essere allenato da Unai Emery e convinto dal progetto sportivo. Affare in chiusura. Beffata anche la Roma, che intanto ha visto sfumare all'ultima curva anche Summerville, che è pronto ad approdare nel calcio arabo all'Al-Hilal.