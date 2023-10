"Italiano ha sfiancato il Napoli chiudendo sulle fasce e con la marcatura asfissiante di Arthur. Giganteggia un decano come Bonaventura"

Il condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, in un editoriale pubblicato sul proprio giornale, sottolinea i grandi meriti della Fiorentina nella bella vittoria ottenuta ieri al Maradona contro il Napoli.

“Italiano l’ha sfiancata (la squadra avversaria ndr) chiudendola sulle fasce con un raddoppio di marcatura su Kvara e Politano - scrive Barbano - l’ha contenuta in mezzo con la marcatura asfissiante di Arthur, ha avuto il vantaggio dell’infortunio di Anguissa, che ha tolto gamba alla mediana azzurra, inducendo Garcia ad arretrare Zielinski, cedendo a Raspadori un ruolo di rifinitura che purtroppo non è il suo. Il resto lo ha fatto la fame dei viola, outsider cresciuti bene in mezzo ai quali giganteggia un decano come Bonaventura, al suo quinto gol stagionale”.