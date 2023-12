Le FORMAZIONI UFFICIALI di Monza-Fiorentina: torna la coppia Arthur-Duncan in mezzo al campo. Fiducia a Barak, davanti Beltran

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Monza-Fiorentina, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A.

Mister Vincenzo Italiano si affida a Terracciano tra i pali. Difesa composta da Kayode, Milenkovic, Ranieri e capitan Biraghi. Torna la coppia Arthur-Duncan a centrocampo, mentre come trequartista, in assenza di Bonaventura, il tecnico viola dà ancora fiducia a Barak. Ikoné e Kouame sulle fasce con Beltran punta.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Barak, Kouame; Beltran. All.: Italiano.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; P. Pereira, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; D. Mota. All.: Palladino.