Questa mattina l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Marte, ha avuto modo di commentare come arriva la squadra di Stefano Pioli alla sfida di stasera contro il Napoli di Antonio Conte. Questo un estratto:

“I gol di Kean con la Nazionale confermano la qualità dell’attaccante. In tanti potevano avere dei dubbi di continuità dopo l’exploit dello scorso anno. E invece…Con l’Italia ha dimostrato di saper giocare anche in coppia con un altro attaccante. Se Pioli farà lo stesso, affiancandogli Piccoli, per la difesa del Napoli sarà un test molto difficile”.

“Mi aspetto una Fiorentina in condizione rispetto alle prime due giornate”

Un’analisi anche sulla gestione del tecnico partenopeo: "Conte ha cercato ormai di adattarsi alle dinamiche di campionato. Ha giocatori bravi per adottare vari schemi e mette in condizione i giocatori di rendere al massimo. Sta migliorando la squadra, dandole altre chiavi di lettura per affrontare diversi tipi di avversari. Del resto i più bravi allenatori, come lui, sono quelli che sanno far rendere al massimo ciascun calciatore. Mi aspetto una Fiorentina maggiormente in condizione dopo le prime due gare: non sarà una squadra molto offensiva contro il Napoli, ma del resto anche gli azzurri non concederanno spazi”.

“Conte sa bene le difficoltà contro cui andrà incontro stasera”

Un commento anche su alcuni singoli: “Conte sa bene che i due attaccanti viola sanno tronare la profondità e gli spazi per fare male. Non mi preoccupa, in chiave Napoli, l’assenza di Rrhamani. Beukema ha disputato una stagione importante al Bologna. E’ migliorato e ha già affrontato avversari forti. Certo, mancherà un calciatore esperto come Rrhamani, la guida della difesa. Ma anche a Beukema piace parlare e tenere su la difesa”.

“Lucca deve seguire l'esempio di Graziano Pellè”

Ha poi concluso parlando di Lorenzo Lucca, facendo un paragone inaspettato: “Lucca va atteso, la sua fisicità non gli consente di entrare subito in forma. Deve anche inserirsi nei meccanismi ma c’è Conte che fa rendere sempre al massimo gli attaccanti, li rende protagonisti. Anche Graziano Pellè in Nazionale, ad esempio, fece con lui bene perchè la punta creava gioco per i centrocampisti e per le ali”.