Nel corso delle ultime ore c'è stata una corsa, a livello politico, ad inseguire le posizioni prese da una bella fetta di tifosi della Fiorentina che chiedevano di rinviare la gara contro la Juventus per ragioni di opportunità, dopo l'alluvione di giovedì scorso.

Contro due esponenti in particolare, prende posizione La Gazzetta dello Sport che scrive stamani (commento a firma di Sebastiano Vernazza): “Rispetto per la curva Fiesole: gli ultras della Fiorentina avevano facoltà di chiedere il rinvio della partita con la Juve causa alluvione a Prato, a Campi Bisenzio e in altre aree della Toscana, e con coerenza molti di loro hanno disertato lo stadio perché sono andati a spalare ed aiutare. Il ministro Matteo Salvini ("Se fosse dipeso da me, non l’avrei fatta giocare") e il senatore Matteo Renzi ("La scelta di giocare è uno sfregio") si sono accodati, ma parliamo di due politici e l’impressione è sempre la stessa, che assecondino il vento per calcoli elettorali. Salvini è stato smentito dal suo stesso governo. Un bel tacer sarebbe stato preferibile”.