Ma vi aspettavate veramente qualcosa di più di questo?

Quella di Milano contro l'Inter non sarà una trasferta per molti. Saranno 500 i tifosi della Fiorentina a seguire la squadra a San Siro, niente di paragonabile ad altri esodi del passato, ad altri viaggi verso il capoluogo della Lombardia con tanto entusiasmo e tanta gente.

Come biasimare questa scelta?

Ma la domanda sorge spontanea: vi aspettavate veramente qualcosa di più di questo? E' un infrasettimanale, serale, e con la squadra che è sul fondo della classifica. Come biasimare la scelta di molti di rinunciare ad andare alla Scala del calcio?

Lo zoccolo durissimo

Per una volta ci sarà solo lo zoccolo duro, anzi durissimo dei tifosi viola, ma questo non deve sicuramente essere un alibi per nessuno. Di occasioni ne sono state date tante, di parole ne abbiamo sentite molte. Ora è il momento dei fatti e di tirarsi su da questa posizione scomoda e sconfortante.