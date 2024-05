Ecco la top 11 della Serie A per gol fatti: presenti due bomber della Fiorentina... che non sono attaccanti

Due presenze viola nella top 11 della Serie A che tiene conto, ruolo per ruolo, i migliori marcatori di questo campionato. In difesa non poteva che essere presente Lucas Martinez Quarta, che ha messo a segno 5 gol ed è il miglior difensore in fase realizzativa insieme a Dimarco. A centrocampo invece c'è Giacomo Bonaventura, che ha messo a segno 8 gol, in coppia con Calhanoglu (arrivato a 13 reti). Questa la top 11: