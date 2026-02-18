Richiesto l'anticipo di Jagiellonia-Fiorentina: ma la Uefa non ci sente da queste orecchie

Come si può giocare una partita nel bel mezzo dell'inverno in Polonia alle 21? E' quello che si stanno chiedendo tutti, in particolare da quelle parti, dove nel corso di questa stagione, il gelo l'ha fatta da padrone.

Temperatura e difficoltà logistiche

Lo Jagiellonia Bialystok ha in effetti chiesto alla Uefa di poter anticipare l'inizio della partita contro la Fiorentina, valida per l'andata del play off di Conference League, per molteplici ragioni. La prima e più importante è che a quell'ora la temperatura sarà davvero molto al di sotto dello zero (oscillante tra i -7° e i -10°, i principali centri di previsione sono leggermente discordanti tra loro) e ci saranno anche molte difficoltà logistiche per i tifosi che si presenteranno allo stadio.

La Uefa non ci sente

Ma la Uefa finora ha fatto le orecchie da mercante davanti a queste esigenze, confermando il match alle 21. L'opera diplomatica va avanti ma è difficile che ci possano essere inversioni a poche ore di distanza ormai dall'inizio della gara.