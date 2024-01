Alla Lazio basta un gol per sconfiggere il Lecce e agganciare momentaneamente la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato all'Olimpico di Roma il lunch match della prima giornata del girone di ritorno tra Lazio e Lecce.

Successo dei biancocelesti sui pugliesi grazie a un gol messo a segno al 58esimo da Felipe Anderson su una bella imbucata di Luis Alberto. I giallorossi, nonostante diverse occasioni, non sono mai riusciti a trovare la via del gol. Con questi tre punti i biancocelesti raggiungono momentaneamente a 33 punti in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 51, Juventus 46, Milan 39, Fiorentina 33, Lazio 33, Bologna 32, Napoli 31, Atalanta 30, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Frosinone 19, Sassuolo 19, Udinese 17, Verona 17, Cagliari 15, Empoli 13, Salernitana 12.