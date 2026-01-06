"Volete Miretti? Dateci venti milioni". La richiesta che spiazza tutti, Fiorentina compresa

C'è mezza Serie A sulle tracce del centrocampista della Juventus, Fabio Miretti. L'ultima in ordine di tempo a sondare il terreno per la mezzała è stata la Fiorentina, alla ricerca di un innesto a metà campo e che ha buoni rapporti con il club bianconero che potrebbero essere ulteriormente rafforzati con l'arrivo di Fabio Paratici.

Venti milioni

Attenzione però: la Juve per vendere il suo giocatore chiede intorno ai 20 milioni di euro, scrive stamani Tuttosport. Denari questi che sarebbero preziosi per alimentare la campagna acquisti in entrata in questa sessione invernale.

Meglio il prestito

Per il club viola, vista la situazione finanziaria attuale, sarebbe indubbiamente preferibile una soluzione momentanea, leggasi prestito. Ma da questo punto di vista è convincibile la dirigenza bianconera?