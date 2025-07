Un'altra giornata da spuntare sul calendario che tiene conto della validità della clausola rescissoria di Moise Kean. Siamo a metà del tempo a disposizione delle pretendenti per presentare l'offerta da 52 milioni che potrebbe voler dire addio dell'attaccante alla Fiorentina, sempre se lui è d'accordo. Al momento nessuna squadra si è avvicinata alla cifra, con l'Al-Qadsiah che sembra aver messo nel mirino altri giocatori, il Manchester United che continua a riflettere e un Galatasaray che si affaccia a sorpresa.

La novità su Kean

La novità del giorno riguarda il club turco, che ha mandati emissari in Italia per trattare con il Napoli per Osimhen. Nel caso in cui la trattativa vada male (i partenopei chiedono non meno di 75 milioni, il valore della clausola), i turchi sarebbero pronti a virare su Kean con una cifra che non spaventerebbe la società giallorossa. Ma Kean rimane una seconda scelta. Per ora.

Scelte in attacco

La Fiorentina attende novità dal mercato del suo attaccante principale prima di pensare di virare su altri profili. Fronte Roberto Piccoli, però, il Cagliari chiede 30 milioni. Tanti, tantissimi, per pensare di intavolare una trattativa. Sebastiano Esposito non è legato alla permanenza di Kean e costa meno. Ma la concorrenza inizia a farsi fitta.

In mezzo

Per il centrocampo il nome in pole è sempre quello di Adrian Bernabé, che intanto avrebbe aperto alla possibilità dell'esperienza in viola. A patto di avere la certezza di essere titolare nella squadra di Pioli. Per portarlo a Firenze serve però trattare con un Parma che deve essere convinto (specialmente sotto il profilo economico). Si parla di una richiesta intorno ai 20 milioni di euro.

E in uscita…

Ben più attivo il mercato viola in uscita. Manca solo l'ufficialità per il prestito di Moreno al Levante (con diritto di riscatto e controriscatto). Sulla via della definizione quello di Valentini al Verona (con diritto di riscatto). Per la porta viola in due hanno le valige pronte: su Terracciano c'è il forte interesse della Cremonese, mentre Christensen non ha ancora la certezza della destinazione ma dell'addio (almeno in prestito). Via anche Infantino, i cui agenti hanno incontrato la società nelle ultime ore. Su Nzola c'è il Pisa, che segue però Simeone come obiettivo numero uno. Interesse del Cagliari per Bianco. Tutto tace fronte Beltran.