Nzola-assist e il suo Lens vola in zona Conference. L'angolano si prende la scena in Ligue 1

Nella giornata che ha visto il ritorno alla vittoria della Fiorentina, c'è anche un attaccante di proprietà del club gigliato che ha messo a referto una giocata da segnalare.

Assist per Nzola

M'Bala Nzola, centravanti in prestito in Ligue 1 al Lens, ha servito un assist a Lascary per la rete del momentaneo 1-0 dei suoi. Un passaggio chiave del numero 8 angolano che sta trovando più spazio e fiducia in Francia rispetto alla passata stagione a Firenze.

Nzola in zona Conference

Il Lens alla fine ha vinto 2-0 contro il Montpellier, fanalino di coda del campionato transalpino, portandosi a quota 23 punti dopo 14 giornate. La squadra di Nzola adesso occupa la sesta posizione in classifica, in piena zona europea. La sua gara, durata 61 minuti, ha visto poche occasioni da rete, con una conclusione finita fuori dallo specchio.