Tra Firenze e Bagno a Ripoli qualcosa si muove. C'è aria di doppia svolta

Tra Firenze e Bagno a Ripoli, qualcosa si muove. Si tratta della tramvia, visto che sta per essere portata in giunta la delibera per il via ai lavori alla linea che collegherà il capoluogo con il comune dove sorge il nuovo centro sportivo della Fiorentina, il cosiddetto Viola Park.

E una delle prime opere in questo senso che verranno cantierizzate è il parcheggio scambiatore adiacente alla ‘cittadella’ costruita da Commisso. Un punto di svolta in questa vicenda, sicuramente.

Ma un altro è nell'aria; dopodomani ci sarà una decisiva riunione tra i tecnici del club e la Commissione di pubblico spettacolo che dovrà dare l’ok al sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco per la concessione dell’agibilità (e conseguente apertura ai tifosi).