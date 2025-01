Shock a Roma: I tifosi della Lazio aggrediscono quelli della Real Sociedad, nove accoltellati, uno è grave

Un gruppo di circa 70 tifosi spagnoli della Real Sociedad è stato aggredito nella tarda serata di ieri a Roma. L'azione è riconducibile agli ultras della Lazio che stasera giocherà in Europa League proprio contro la formazione basca.

Nove persone hanno riportato ferite da accoltellamento, uno di questi è grave, in prognosi riservata, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

E domenica prossima la Fiorentina si appresta a fare visita proprio alla Lazio. Se queste sono le premesse…