Un altro trasferimento dalla Fiorentina al Paris FC? I francesi avviano i contatti per un attaccante viola

Il mercato della Fiorentina prosegue, anche in uscita. E dopo i saluti di alcuni calciatori come Pablo Mari e Martinelli, possono arrivare anche gli addii in attacco. In particolare, dall'alto della sua grande esperienza, Edin Dzeko non ha legato particolarmente con l'ambiente ed è uno dei primi candidati a lasciare Firenze.

Dzeko-Fiorentina, sembra un addio annunciato

Ci sono alcune opzioni per lui, anche all'estero. Ad esempio una squadra francese che è passata già dalle parti della Fiorentina. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il Paris FC sta puntando Edin Dzeko e ha avviato i contatti con il club viola e con il suo entourage.

Ancora un altro viola a Parigi?

Lo stesso Paris ha in rosa due ex viola, Jonathan Ikoné e Maxime Lopez, avendo già trattato in passato con la Fiorentina. La situazione è ancora in evoluzione.