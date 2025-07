Quest'oggi il giornalista di Radio Bruno Guglielmo Trupo, che segue da vicino la le vicende legate al Parma, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto sulle trattative tra la Fiorentina e i ducali per Bernabè e Sohm.

“Da quello che mi risulta non esiste una trattativa tra Parma e Fiorentina per Bernabè. Sicuramente lo spagnolo piace molto a Stefano Pioli, forse piu a Daniele Pradè, però da qui ad entrare in trattativa ce ne passa: i Ducali non hanno mai avuto una richiesta formale di trasferimento per lo spagnolo. Anche il ragazzo non ha mai espresso la volontà di lasciare Parma, malgrado si trovi titolare in una squadra che ha perso il suo centravanti qualche settimana fa. Secondo me fino alla fine del mercato non si può dire nulla, ma credo che almeno per questo stagione resterà qua: è già qualche anno che è qui, e sarà uno dei punti cardini del centrocampo di Cuenca. Ad ora, 19 luglio Bernabè è un punto fermo”.

"Bernabè resterà ancora a Parma, mentre il ciclo di Sohm è da considerarsi finito"

Un commento anche su Sohm: “Diverso è il discorso per ohm, con le parti che si sono già incontrate piu volte. Ancor però manca un accordo che metta tutti d’accordo: la trattativa sono convinto che si protrarrà anche la prossima settimana, solo allora credo che ci saranno ulteriori novità. E’ un giocatore che piace a Pioli, scelto per portare una proposta di calcio diversa da quella con Bernabè. Il giocatore pensa di poter lasciare Parma, aspetta novità dal mercato che sia Fiorentina o meno: il suo ciclo qui in Emilia è finito. La sua valutazione? Mi risulta che si parli di una cifra attorno ai 18-20 milioni, la Fiorentina da parte sua vorrebbe strapparlo ad una cifra inferiore ai 15”