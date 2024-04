Un ritorno a Bergamo con molti significati: La Fiorentina decide di cambiare albergo

E' la prima volta che la Fiorentina ritorna a Bergamo dopo la scomparsa del direttore generale, Joe Barone. Indubbiamente questa trasferta porta con sé tanti significati e anche molto particolari.

Il malore in hotel

Proprio poco prima della sfida contro i nerazzurri che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 17 marzo, il dirigente viola era stato colpito da un malore, muorendo qualche giorno dopo in ospedale a Milano.

Cambio della sede del ritiro

Tutto era cominciato nell'hotel Devero di Canegate che era sede del ritiro per i gigliati. Per questa occasione la Fiorentina ha deciso di cambiare albergo, anche per evitare il più possibile di rivivere in qualche maniera quei momenti drammatici.