L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Femminile Sauro Fattori ha parlato a TMW della situazione in casa viola il giorno dopo la sconfitta contro il Venezia. Queste le sue parole: “Palladino è indifendibile. Forse non si rende conto, è uscito col Betis con alcuni errori, vai a Venezia per una partita importantissima e ha risposto con quella formazione. Non si rende conto di che piazza è Firenze. Così sei fuori da tutto”.

"Lo stimolo è confermare Kean, non rinnovare Palladino. Ci vogliono i giocatori, non l'allenatore. Credo ci sia una rottura totale ora tra il presidente e Pradè. Se il rinnovo di Palladino è del presidente bypassando il ds, qualcosa non va. Per riuscire a confermare certi giocatori, forse devi scegliere uno come Sarri, che ti dà delle certezze".