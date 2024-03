Nardella: "Barone sempre schietto con me, non ci dicevamo mai falsità. Lo omaggeremo con la partenza del Tour de France"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della partenza dell'edizione 2024 del Tour de France (che quest'anno partirà dal Viola Park), il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto ricordare Joe Barone, lanciando una nuova iniziativa:

“Fra me e lui sempre schiettezza, mai falsità”

“Ieri circa diecimila fiorentini hanno voluto omaggiare Barone alla camera ardente: lui è sempre stato un esempio di schiettezza, non c'è stata mai falsità tra me e lui. Mi fa piacere ricordarlo anche in questa occasione perché con lui abbiamo condiviso che la partenza del Tour quest'anno avvenisse di fronte al Viola Park, a due passi dalla casa di Gino Bartali”.

“La partenza del Tour de France sarà in suo onore”

Infine: "Quando i grandi campioni del ciclismo mondiale passeranno di lì ricorderemo tutti insieme Barone: sarà una partenza in suo onore".