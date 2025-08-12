Quale futuro per Fortini? Le possibilità per lui non mancano di certo. La pista tenuta aperta dalla Fiorentina per la fascia

L'esperienza in Inghilterra di Niccolò Fortini non è stata memorabile. Ma l’esterno della Fiorentina ha comunque l'alibi di essere reduce da un infortunio che ne ha rallentato la preparazione e non è ancora al top della forma.

Tante possibilità per lui

Al di là di queste considerazioni, La Nazione fa sapere che diverse squadre lo hanno richiesto in prestito, ma l’opzione più concreta sembra quella dell’Empoli, guidato da Guido Pagliuca, che lo aveva valorizzato alla Juve Stabia. Su di lui anche la Cremonese in A, Palermo, Venezia, Monza e Sampdoria in B.

La pista tenuta aperta sulla fascia

Fortini non occupa slot nelle liste e per questo motivo la sua eventuale partenza potrebbe slittare a gennaio. Nel frattempo però, per il ruolo di esterno destro, la Fiorentina tiene aperta la pista che porta a Nadir Zortea del Cagliari, valutato 10 milioni di euro.