L’ex difensore viola Daniele Adani ha parlato durante una diretta YouTube del suo canale Viva El Futbol, concentrandosi anche sulla sfida di domenica scorsa tra Juventus e Fiorentina. Ecco cosa ha detto del 2-2 dell’Allianz Stadium:

‘Fiorentina squadra vera e compatta’

“È stata la miglior partita della Juventus nell’ultimo periodo, i bianconeri hanno segnato due gol e altri ne hanno evitati le grandi parate di De Gea. La Juventus ha fatto il sufficiente per vincere, ma la gara è finita 2-2 perchè la Fiorentina è una squadra vera, seria, compatta e che attacca rischiando l’uno contro uno, e che segna perchè occupa l’area di rigore. I viola hanno meriti. La Juventus vive le partite senza mai dominarle, non prende mai il largo lasciando le gare in bilico… finendo per pareggiarle. Ogni volta che gli avversari vanno in area juventina fanno gol, la squadra è precaria”.

‘La Juventus pensava che la Fiorentina non provasse a vincere?’

“La Fiorentina ha giocato, creato e preso campo, segnando il gol dell’1-1 con un uomo in area contro 3, quando c’era tutto il tempo per prendere le marcature da parte dei difensori centrali e del terzino. Chiunque può battere chiunque… ormai lo abbiamo capito, in Italia e in Europa. Pensavano che la Fiorentina non provasse a vincere? Non basta avere la squadra più forte e la stessa Juventus l’ha dimostrato negli anni passati, bisogna dimostrarlo… altrimenti tutti verranno in casa tua a giocare”.