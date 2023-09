Distorsione per Dodô: l'esterno viola in attesa di conoscere la gravità del suo problema

E' durata appena cinque minuti la partita di Dodô, afflitto da un problema al ginocchio in un'azione di disimpegno vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Il brasiliano è uscito accompagnato a braccia dai massaggiatori viola, con la borsa del ghiaccio sul ginocchio. A quanto trapela in questi minuti per lui si tratta di distorsione al ginocchio, con esami strumentali che verranno svolti nelle prossime ore, per chiarirne la gravità. Sperando che non ci siano lesioni articolari.