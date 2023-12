UFFICIALE - Ecco la data e l'orario della semifinale di Supercoppa Italiana tra Fiorentina e Napoli. Tutti i dettagli sulla competizione

Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha reso noto il programma ufficiale della Supercoppa Italiana 2023 che si giocherà in Arabia Saudita, che vedrà impegnate in una Final Four Napoli, Fiorentina, Lazio e Inter. Questo il programma e lo schema del torneo:

- Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia

Napoli – Fiorentina, 18 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh

- Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A

Inter – Lazio, 19 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh

- Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B 22 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh"

Pareggio? È subito lotteria

Nello stesso comunicato, si ricorda come in caso di parità nei 90 minuti regolamentari, le sfide si decideranno direttamente ai rigori. Scongiurato dunque il rischio supplementari.