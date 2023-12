Prima il Torino, poi il summit di mercato: i due obiettivi della Fiorentina per la sessione invernale

Come riporta la Repubblica - Firenze, prima ci sarà la sfida contro il Torino per chiudere un 2023 denso di impegni, poi in casa Fiorentina è in programma un summit di mercato tra la società e Vincenzo Italiano per programmare quello che sarà il mercato invernale, tra entrate e uscite.

Al lavoro in entrata ed uscita

L'obiettivo da una parte è quello di accontentare chi sta giocando meno, per mandarlo anche a fare esperienza altrove, mentre dall'altra c'è la volontà di rinforzare la rosa a disposizione di Italiano per puntare in alto in tutte e quattro le competizioni nelle quali la squadra viola sarà impegnata nei prossimi mesi.