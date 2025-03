Islanda-Kosovo, nessuna sorpresa: Gudmundsson pronto a partire titolare, a caccia della rimonta. Tanti gli "italiani" in campo

Tutto pronto per Islanda-Kosovo, match valevole per la partita di ritorno dei play-out di Nations League: si ripartirà dal 2-1 per il Kosovo. Nonostante l'Islanda sia formalmente la squadra di casa, il match si giocherà in Spagna per motivi legati alla ristrutturazione dello stadio nazionale islandese.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la formazione di mister Gunnlaugsson: Albert Gudmundsson partirà titolare, agendo come trequartista insieme a Thorsteinsson (Hertha Berlino) dietro alla punta Oskarsson (Real Sociedad). In campo anche Ingason, che milita nel Panathinaikos ed ha affrontato Gudmundsson anche da avversario agli ottavi di Conference, ed Helgason, centrocampista classe 2000 in forza al Lecce. Tanti “italiani” anche nel Kosovo: presenti Vojvoda (Como), Rrahmani (Napoli) e l'ex Lazio Muriqi.