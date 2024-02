Le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Frosinone: torna Kayode, c'è Gonzalez dal primo. Fuori Bonaventura e Maxime Lopez

Il tecnico Vincenzo Italiano ha scelto la formazione da mandare in campo per la gara contro il Frosinone. Sulla corsia destra torna Kayode, mentre a centrocampo tocca al duo formato da Duncan e Mandragora, mentre restano in panchina Maxime Lopez e Arthur. Sulla trequarti non c'è Bonaventura, gioca Beltran con Gonzalez che torna dal primo minuto e Ikone alle spalle di Belotti. Nel Frosinone non c'è invece l'ex viola Lirola tra i titolari.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.