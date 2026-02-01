Una settimana horror che cancella la 'ripresina' di gennaio: la Fiorentina boccheggia. Una difesa da Serie B

Era stato allora solo un fuoco di paglia, la ‘ripresina’, come la definisce La Nazione, di inizio gennaio? Così racconta almeno la settimana finale di gennaio. Dopo gli incoraggianti quattro risultati utili in fila, la Fiorentina ha perso e poi ha perso di nuovo, per tre volte tra campionato e Coppa Italia.

E lo ha fatto, anche se non nei risultati ma nell'approccio e nella morbidezza con cui si è arresa. La squadra di Vanoli è tornata a boccheggiare dopo le iniezioni di ossigeno di inizio 2026, evidentemente illusorie. Condannata da una difesa che la Serie B la vale eccome, con errori individuali in serie, citati perfino da Vanoli. E con un difensore che ancora manca dal mercato ma che da solo difficilmente potrà risolvere tutti i problemi, in assenza di bacchetta magica.