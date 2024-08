Kouame in bilico, Sabiri pronto a ripartire, Ikone indeciso: il punto sulle operazioni in uscita

La Nazione in edicola questa mattina parla anche delle possibili operazioni in uscita per la Fiorentina, con diversi giocatori con la valigia in mano pronti all'addio. Tra questi ci potrebbe essere anche Kouame, ancora indeciso sul da farsi. Potrebbe fare il vice Kean, ma c'è anche Beltran e potrebbe così cercare una nuova avventura.

Sabiri è pronto a fare nuovamente le valige in direzione Arabia Saudita. Capitolo Ikoné: il francese sta valutando nuove offerte da club arabi, ma l'ex Lille potrebbe proseguire ancora in viola.