Quanto stimola un ottavo posto? Tre gare per la rincorsa a un'Europa improbabile, ma una buona pratica. Soprattutto verso Atene

Con la possibilità di vincere un trofeo europeo che manca da sessantadue anni, il pensiero della Fiorentina è già ad Atene e alla finale di Conference contro l'Olympiakos. C'è ancora un campionato da portare a termine, in ogni caso. Sono quattro partite che possono determinare la classifica della Viola.

Ancora ‘corsa’ all'ottavo posto?

Quanto può stimolare un ottavo posto a gettare il cuore oltre l'ostacolo? Poco, ma ci sono dei punti in palio che sono ottime polizze da investire per il futuro. La Fiorentina, più che altro, si gioca i primi sei di dodici al Franchi contro Monza e Napoli, in appena cinque giorni. Come riporta il Corriere dello Sport, avere un ingresso garantito in Europa, pur sempre in Conference, tutelerebbe da scenari che nessun tifoso viola vorrebbe vedere ad Atene.