In ritiro sì...ma senza allenamento. La situazione paradossale che si vive al Viola Park

Dopo la sconfitta subita contro il Lecce, la Fiorentina si ritrova in ritiro al Viola Park.

Niente allenamento

La squadra però sta vivendo una situazione paradossale, perché non si allenerà quest'oggi. L'attenzione è tutta concentrata sulla risoluzione contrattuale e il conseguente esonero del tecnico Stefano Pioli. C'è attesa per un comunicato ufficiale che ancora tarda ad uscire.

Impasse

Nel frattempo però c'è anche una situazione d'impasse che, almeno nel momento in cui scriviamo, non si riesce a superare.