Il Parma capolista in Serie B è pronto a sfidare la Fiorentina per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tutti a disposizione di mister Pecchia, eccezion fatta per lo squalificato Zagaritis.

Modulo a specchio per gli ospiti, con l’idea chiara di voler schierare l’undici titolare tipo. Chichizola in porta, Del Prato, Balogh, Circati (in ballottaggio con Osorio) e Di Chiara in difesa. Valenti rientra tra i convocati dopo l’infortunio monstre che lo tiene out da aprile, improbabile la partenza da titolare. A centrocampo Hernani ed Estevez, con Mihaila e Man esterni e Bernabè trequartista. Davanti favorito Colak; recuperato Benedyczak, ma anche per lui difficile la candidatura negli 11 iniziali.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Balogh, Circati, Di Chiara; Hernani Jr., Estevez; Mihaila, Bernabè, Man; Colak. All.: Pecchia.